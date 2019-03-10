Вспышка кори зафиксирована в Ульяновской области
Все 11 заболевших госпитализированы.
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В Николаевском районе Ульяновской области зафиксирована вспышку кори. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
«Диагноз подтвердился у 11 жителей с. Славкино, Андреевка, Барановка и р. п. Николаевки, в том числе у троих детей и четверых медработников», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что все заболевшие госпитализированы.
В ведомстве добавили, что в регионе по данному вопросу состоится заседание санитарно-противоэпидемической комиссии.