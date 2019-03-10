Вспышка кори зафиксирована в Ульяновской области

В Николаевском районе Ульяновской области зафиксирована вспышку кори. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

«Диагноз подтвердился у 11 жителей с. Славкино, Андреевка, Барановка и р. п. Николаевки, в том числе у троих детей и четверых медработников», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что все заболевшие госпитализированы.

В ведомстве добавили, что в регионе по данному вопросу состоится заседание санитарно-противоэпидемической комиссии.