У берегов Сицилии найден крейсер, затонувший в 1942 году

В проливе между островами Стромболи и Сицилия найдены обломки крейсера Giovanni Delle Bande Nere, затонувшего в апреле 1942 года после атаки британской подлодки. Об этом сообщили итальянские ВМС. Находку обнаружил итальянский военный корабль на глубине от 1460 до 1730 метров благодаря специальным подводным аппаратам, спущенныцм с эсминца Vieste.

Им удалось просканировать рельеф дна и получить кадры обломков корабля. На фотографиях можно рассмотреть пушку, торпедный аппарат, корабельный колокол и гребной винт.

Затонувший крейсер получил свое название в честь тосканского военачальника XVI века. Корабль затонул после попадания в него двух торпед с борта британской подлодки Urge. Судно разломилось на две части и затонуло за две минуты. По официальным данным, при крушении из 507 членов экипажа погибли 373 человека, остальные немногие выжившие были спасены экипажами эсминца и торпедного крейсера, которые сопровождали корабль в походе.