Кузнецова отреагировала на инцидент с брошенной в квартире в Москве девочкой

Уполномоченная по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова выясняет все обстоятельства случившегося с 5-летней девочкой, найденной запертой в захламленной квартире в Москве на Ленинградском шоссе.

«Малышка находится в больнице, ей оказывают необходимую медицинскую помощь», - говорится на странице Института уполномоченных по правам ребенка в Facebook.

Напомним, в отношении матери ребенка СК возбудил уголовное дело. Пятилетнюю девочку сотрудники полиции обнаружили 10 марта одну, запертой в квартире на Ленинградском шоссе. Ребенок кричал и плакал. Сотрудники МЧС взломали дверь в квартиру и увидели плачущую девочку в огромных завалах мусора. У ребенка отсутствуют социальные навыки и есть признаки истощения.