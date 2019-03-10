Асад объявил об экономической блокаде САР

Президент Сирии Башар Асад в рамках встречи с помощником министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодуном заявил, что война против его страны ведется в форме экономических санкций и блокады, сообщает SANA.

По словам сирийского лидера, инструменты современной международной политики изменились, и проблемы, которые раньше решались методом диалога, теперь регулируются бойкотами, отзывами послов, экономической блокадой и террором.

Асад также отметил, что гораздо важнее противодействовать идеологии боевиков, а не бороться с ними только военным путем.