Боевики за сутки нанесли не менее 10 ударов по городам Сирии

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, нанесли не менее 10 ударов по населенным пунктам в сирийских провинциях Хама и Латакия. Об этом сообщил в ходе ежедневного брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Виктор Купчишин.

Кроме того, за прошедшие сутки офицерами российского Центра была проведена гуманитарная акция в провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов.

Также в российском Центре сообщили о налаживании функционирования гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска «Джлеб» для беженцев из лагеря «Рукбан». Однако в настоящее время массовому выходу беженцев с территории трагически известного лагеря препятствуют США.