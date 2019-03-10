В Эфиопии объявили траур по жертвам авиакатастрофы

Власти Эфиопии объявили завтрашний день 11 марта днем национального траура. Таким образом в стране почтят память погибших при крушении самолета авиакомпании Ethiopian Airlines.

«Палата представителей народа объявила 11 марта 2019 года национальным днем траура по гражданам всех стран, которые погибли в трагической катастрофе», - написано в Twitter офиса премьер-министра страны Абия Ахмеда.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение утром 10 марта через несколько минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Самолет летел в столицу Кении Найроби. В результате авиакатастрофы погибли 149 пассажиров и восемь членов экипажа. На борту лайнера находилось в том числе трое россиян.