По Германии несется мощный ураган Эберхард

Циклон «Эберхард» несется по территории Германии от бельгийской границы на восток. Синоптики оценивают мощность шторма в 12 баллов по шкале Бофорта.

Как сообщает Der Spiegel, в регионе Северный Рейн – Вестфалия из-за разбушевавшейся стихии временно приостановлено железнодорожное движение. Есть риск повала деревьев на пути.

Метеорологическая служба Германии объявила штормовое предупреждение в Северном Рейне — Вестфалии, Гессене и Тюрингии. В зоне опасности Кельн, Дюссельдорф, Майнц, Хаттинген, Ботроп.

В октябре 2017 года в Германии бушевал мощный ураган Ксавье. Он принес разрушительные потери для многих городов ФРГ. Жертвами стихии стали семь человек.