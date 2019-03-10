На следующей неделе в Москву придет весна

Календарная весна постепенно вступит в свои права в Москве уже на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, с 11 марта в столице погода возьмет курс на уверенное потепление. При этом его будут сопровождать небольшие осадки.

В понедельник воздух в Москве прогреется до +4 градусов днем и 0 градусов ночью. Такая картина сохранится до среды, 13 марта.

Далее значение температуры будет на уровне +3…+5 градусов. При этом периоды солнечной погоды будут перемежаться тучами. В это время выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Завершение будущей недели будет самым теплым ее периодом. В пятницу и субботу стоит ожидать дневной температуры до +5…+6 градусов.

Как заявил дежурный метеоролог центра «Фобос», в настоящий момент погода соответствует климатической норме для этой поры.