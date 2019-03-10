Сотрудники программы ООН находились на борту рухнувшего Boeing

Сотрудники всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) находились на борту рухнувшего в Эфиопии Boeing 737. Об этом в своем Twitter сообщил исполнительный директор организации Дэвид Бизли.

«Сотрудники ВПП находились на борту рейса Ethiopian Airlines. Мы сделаем все возможное для помощи семьям в тяжелое время»,- написал Бизли.

Ранее было опубликовано видео, которое перед крушением выложила в свою соцсеть пассажирка самолета Екатерина Полякова.

Пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе. Самолет направлялся в столицу Кении Найроби. В результате авиакатастрофы погибли 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Посольство России в Эфиопии сообщило, что среди погибших граждане 33 стран, в том числе трое россиян — Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов. Пилот разбившегося Boeing 737 MAX 8 перед крушением сообщал диспетчеру о неполадках и запрашивал экстренную посадку в аэропорту вылета.