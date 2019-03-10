Пожар на лакокрасочном цехе недалеко от Москвы-Сити: видео с коптера

«Звезда» публикует кадры пожара на лакокрасочном цехе на 1-й Магистральной улице в Москве, снятые с воздуха. На кадрах виден масштаб возгорания. По данным МЧС, его площадь составила две тысячи квадратных метров. Спасатели задействовали вертолет Ка-32 для тушения.

В здании частично обрушились конструкции. Глава регионального управления МЧС лично прибыл на место пожара для оценки обстановки.

Ранее сообщалось, что пожар на лакокрасочном складе недалеко от бизнес-центра Москва-Сити ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал.