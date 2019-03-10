В Венесуэле восстановят подачу электроэнергии в ближайшие часы

Власти Венесуэлы смогли восстановить электроснабжение Каракаса уже на 40%. В штате Миранда, прилегающем к столице, электричество подается пока только на 20%, а в штатах Ансоатеги, Баринас и Гуарико - от 10% до 20% необходимой мощности.

Между тем президент страны Николас Мадуро в своем Twitter сделал заявление о том, что власти страны прилагают все усилия для устранения последствий аварии на ГЭС и должны полностью восстановить электроснабжение в течение ближайших часов.

«Национальная электрическая система подверглась многочисленным кибератакам, которые привели к ее падению и предотвратили попытки национального воссоединения. Тем не менее мы прилагаем огромные усилия, чтобы восстановить стабильное и окончательное снабжение в течение следующих нескольких часов», - написал Мадуро.

Авария на ГЭС 7 марта оставила без электричества практически всю Венесуэлу и ее столицу. ЧП произошло на гидроэлектростанции «Эль-Гури». Как заявили в Национальной корпорации по электроэнергии, чрезвычайная ситуация вызвана внешним влиянием. Это была «диверсия, являющаяся элементом энергетической войны против государства».