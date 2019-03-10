Виктор Сухоруков отказался сниматься в «Брате-3»

Актер Виктор Сухоруков высказался категорически против идеи снять продолжение фильма Алексея Балабанова «Брат-3». Сухоруков опроверг информацию о том, что он якобы уже дал согласие на участие в проекте, заявив, что ему никто не звонил с подобным предложением. Кроме того, у него нет никакого желания знакомиться с этими «продолжателями».

«Никаких разговоров со мною не было. Я не знаю этих людей и знать не хочу. Пусть этот шоумен лучше откроет Дом моделей в тюрьме, а не фильм снимает. Кино - это искусство, а Алексей Балабанов был художником», - заявил Сухоруков в интервью «Вечерней Москве».

Идею о съемках фильма «Брат-3» озвучил шоумен и музыкант Стас Барецкий, который намерен выступить в качестве режиссера картины. Планы Барецкого довольно амбициозны. Однако поклонники фильма Алексея Балабанова уже составили несколько петиций в Интернете, в том числе на имя Владимира Мединского и в Фонд Кино, с требованием «запретить Барецкому наживаться на имени Алексея Балабанова».