Пассажирка упавшего Boeing выложила перед крушением видео в соцсети

Екатерина Полякова, которая была на борту потерпевшего крушение Boeing 737, перед катастрофой успела выложить в своем Instagram видео посадки на самолет. Также на ее странице опубликованы кадры из салона лайнера, когда она летела вместе с Александром Поляковым из Москвы на промежуточную пересадку в Аддис-Абебе.

Ранее сообщалось, что пилот разбившегося в Африке Boeing 737 MAX 8 перед крушением сообщал диспетчеру о неполадках и запрашивал экстренную посадку в аэропорту вылета.

Пассажирский лайнер Boeing 737 потерпел крушение 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе. Самолет направлялся в столицу Кении Найроби. В результате авиакатастрофы погибли 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Посольство России в Эфиопии сообщило, что личности погибших установлены. Среди них граждане 33 стран, в том числе трое россиян — Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.