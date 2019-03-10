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Пилот Boeing сообщал диспетчеру о проблемах перед крушением

Анастасия Евдокимова
19:33 10.03.2019
Пассажирский лайнер Boeing 737 потерпел крушение утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе.
© Фото: Xinhua, globallookpress

Пилот разбившегося в Африке Boeing 737 MAX 8 перед крушением сообщал диспетчеру о неполадках и запрашивал экстренную посадку в аэропорту вылета. Об этом рассказал глава авиакомпании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам.

«Пилот сообщил, что у него проблемы и он хочет вернуться. Он получил разрешение», - приводит Reuters слова главы авиакомпании.

Пассажирский лайнер Boeing 737 потерпел крушение утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе. Самолет летел в столицу Кении Найроби.

В результате крушения погибли все 149 пассажиров и восемь членов экипажа, находившиеся на борту. Среди погибших граждане 33 стран, в том числе трое россиян - Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

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