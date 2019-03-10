Появились кадры тушения пожара с вертолета на лакокрасочном заводе в Москве

К тушению пожара на заводе в Москве привлечен вертолет. Огонь заливают сверху с помощью специального ковша, в который набирают воду. «Звезда» публикует видео тушения огня.

Напомним, на место пожара на складе на западе Москвы прибыл начальник столичного главка МЧС. Площадь возгорания превысила две тысячи квадратных метров.

Причины возгорания устанавливаются. На месте работают пожарные расчеты и спасатели.