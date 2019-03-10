Горы разлагающегося мусора: видео изнутри квартиры матери московской «девочки-маугли»

Следственный комитет России опубликовал видео осмотра квартиры, из которой спасли пятилетнюю девочку, жившую в нечеловеческих условиях.

На кадрах видно, что вся квартира засыпана мусором, окна практически не пропускают свет, стены ободраны и испачканы грязью, на мебели толстый слой пыли.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники МВД спасли из квартиры на Ленинградском шоссе пятилетнюю девочку, брошенную матерью. О происходящем в соседней квартире в полицию сообщили жители дома, которые услышали крики ребенка.

Против матери ребенка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, она задержана и дает показания. Ребенка в состоянии острого обезвоживания и с диагнозом гнойный отит передали медикам. Сейчас девочка находится в реанимации.

Врачи отметили, что у девочки отсутствуют социальные навыки и есть признаки анорексии, кроме того, на шее было обнаружено вросший в кожу провод.

Ранее консьерж подъезда, в котором жила семья, рассказала о поведении женщины.