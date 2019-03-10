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Как долго можно сидеть на больничном: тонкости законодательства

Александра Арсентьева
18:56 10.03.2019
Законодательством не определен минимальный срок, но врач сначала может выдать больничный лист на три дня.
Как долго можно сидеть на больничном: тонкости законодательства
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox, Globallookpress

Срок действия больничного листа устанавливается врачом медучреждения или врачебной комиссией. То, на сколько дней пациенту дадут и продлят больничный, зависит от многих факторов, таких как, тип и вид заболевания и состояние больного. В тонкостях законодательства разбирались журналисты издания «Аргументы и факты».

Согласно статьи 11 приказа Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности», при несерьезном заболевании, таком как отравление и других случаях, которые связаны с временной потерей трудоспособности, больничный лист выдается врачом сроком до 15 календарных дней.

Законодательством не определен минимальный срок, но врач сначала может выдать больничный лист на три дня, а после повторного приема - продлить или закрыть его. Лечащий врач может самостоятельно продливать больничный на срок до 14 дней (стоматолог - до 10 дней). Если через 15 дней пациент не вылечился, то решение о продлении должна принимает врачебная комиссия.

Сроки больничного листа зависит от болезни, степени ее тяжести, а также от осложнений. Так, при ОРВИ врачом выдается больничный сроком 5-15 дней, при ангине - от 10 до 15 календарных дней. Если человек сломал конечность то, ему выдается больничный лист, срок которого составляет 30-60 календарных дней. При травме позвоночника пациент получает больничный от 60 до 240 календарных дней, при онкологическом заболевании - в среднем на 4-6 месяцев. Сроки временной нетрудоспособности, на которые ориентируются медики, прописаны в приказе Минздраве от 21.08.2000 N 2510/9362−34.

Максимальный срок нахождения на больничном при благоприятном прогнозе выздоровления не может быть больше 10 месяцев. В некоторых случаях (например, при туберкулезе или долго заживающей травме) срок врач может увеличить до года. Для продления больничного пациенту нужно показываться медикам каждые 15 дней.

Если после прохождения курса лечения состояние пациента не улучшилось, а допустимые сроки больничного уже исчерпаны, то больного направляют на врачебную комиссию для того, чтобы выявить признаки инвалидности. Если же больной от прохождения медико-социальной экспертизы отказывается, больничный лист закрывается.

Если после прохождения медико-социальной экспертизы пациент признан инвалидом и ему установлена рабочая группа инвалидности, то, согласно пункту 3 статьи 6 закона «О социальном страховании», он не может находиться на больничном свыше четырех месяцев подряд непрерывно или пяти месяцев в совокупности за год.

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