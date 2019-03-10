Пожар на лакокрасочном заводе на фоне Москва-Сити сняли на видео
Площадь пожара превысила две тысячи квадратных метров.
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На место пожара на складе на севере Москвы прибыл начальник столичного главка МЧС. Ранее сообщалось, что площадь пожара превысила две тысячи квадратных метров. Для тушения пожарные задействовали вертолет.
В воскресенье на западе Москвы на Магистральной улице произошел пожар в цехе по производству красок и лака. Произошло частичное обрушение здания.
Информации о пострадавших пока нет. На месте работают пожарные расчеты и спасатели. Причины возгорания устанавливаются.