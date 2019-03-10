Пожар на лакокрасочном заводе на фоне Москва-Сити сняли на видео

На место пожара на складе на севере Москвы прибыл начальник столичного главка МЧС. Ранее сообщалось, что площадь пожара превысила две тысячи квадратных метров. Для тушения пожарные задействовали вертолет.

В воскресенье на западе Москвы на Магистральной улице произошел пожар в цехе по производству красок и лака. Произошло частичное обрушение здания.

Информации о пострадавших пока нет. На месте работают пожарные расчеты и спасатели. Причины возгорания устанавливаются.