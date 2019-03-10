Лагерь беженцев «Эр-Рукбан» стал новым Вьетнамом для репутации США

Лагерь беженцев «Эр-Рукбан» должен быть ликвидирован. Каждая свежая могила на стихийном кладбище у лагеря - это крест на правах человека в принципе. Еще весной 2014 года сирийцы, спасаясь от террористов «Исламского государства», попали в другой капкан. Министерство обороны России каждый день бьет в набат, призывая мир обратить внимание на «Рукбан». Сейчас это действительно самая горячая точка планеты. Но мольбы десятков тысяч людей остаются гласом вопиющего в пустыне. Для западной коалиции «Рукбан» - это и вербовочная база боевиков против правительственных войск, и живой щит, прикрывающий свою военную базу.

Представители США на Ближнем Востоке говорят, что они не выпустят беженцев. Свое решение они объясняют тем, что условия для возвращения беженцев не соответствуют стандартам ООН. И всячески препятствуют попыткам сирийских властей совместно с российскими военными помочь жителям лагеря «Эр-Рукбан».

Почти 50 000 человек насильно удерживаются подконтрольными американцам бандформированиями. Покинуть лагерь практически невозможно. На минувшей неделе глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что действия США в Сирии противозаконны и направлены на раздробление страны.

«Этот лагерь беженцев нужен американцам, чтобы продолжать оправдывать свое незаконное военное присутствие. Вкупе с другими моментами это вписывается в линию, в которой многие начинают подозревать США, что они собираются создавать на восточном берегу Евфрата нечто наподобие квази-государства и не хотят, чтобы эти территории вернулись под контроль законных властей САР. Мы будем - и Министерство обороны Российской Федерации об этом твердо заявило - настаивать на том, чтобы людей перестали держать в этом лагере помимо их воли», - заявил министр иностранных дел РФ.

Благодаря спутниковым снимкам лагеря беженцев «Эр-Рукбан», распространенным Минобороны РФ, ясно, что масштабы катастрофы видны даже из космоса. Вокруг лагеря - мощные ограждения. Так охраняют лишь тюрьмы или военные базы.

«Фактически, контур лагеря охраняется. То есть это не просто лагерь беженцев, куда каждый может войти и откуда выйти. Там осуществляется пропускной режим, там присутствует вооруженная система, там есть защитные редуты. То есть, это говорит о том, что люди спокойно выдвигаться в направлении Сирии или Иордании не могут», - говорит политолог Дмитрий Абзалов.

Сама территория больше напоминает свалку. Многие беженцы, которые, по сути, стали узниками «Рукбана», вынуждены жить под самодельными навесами из подручного материала. В Минобороны гуманитарную ситуацию называют не иначе, как катастрофической. И никакие гуманитарные конвои ее уже не исправят. Если беженцев не выпустят в ближайшее время, смертность в лагере может вырасти многократно.

«Больше всего страдают дети. Грудные младенцы, рожденные в условиях отсутствия питания и медицинской помощи, антисанитарии и инфекционных заболеваний, практически не имеют шансов выжить. По сообщениям родственников жителей лагеря, большая часть ежедневно погибающих в "Рукбане" - это дети в возрасте до двух лет», - говорит Михаил Мизинцев, начальник НЦУО РФ.

Еще во время второго гуманитарного конвоя волонтеры гуманитарной миссии ООН провели опрос жителей Рукбана. Тогда желание покинуть лагерь выразили 95% его жителей. Сирийские власти в координации с российскими военными пошли на беспрецедентный шаг по спасению своих граждан.

«Сирийская сторона в координации с российскими военными сформировала автобусную колонну для эвакуации ВПЛ. Однако отказ американцев предоставить гарантии безопасности для ее передвижения внутри незаконно установленной 55-километровой так называемой "зоны безопасности" вокруг военной базы США в Ат-Танфе не позволил реализовать эту гуманитарную операцию», - говорит официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сами американцы никак не реагируют на ухудшение обстановки в «Рукбане». Беженцы рассказывают, что в лагере они даже не появляются, помощи от них тоже никто не видел. Через подконтрольных боевиков американские военные распространяют в «Рукбане» ложную информацию о том, что беженцев в Сирии якобы ожидают преследования со стороны местных властей и плохие условия содержания.

Корреспондент «Звезды» лично побывал в населенном пункте Хирджилла, одном из пунктов временного проживания под Дамаском. Там, в частности, ему показали квартиру со всеми удобствами, мебелью и кухонным гарнитуром. По сирийским меркам очень комфортные условия. Условия, которые приготовили для беженцев «Рукбана» на контроле у губернатора провинции Риф-Дамаск.

«Здесь уже создана необходимая инфраструктура для размещения до 20 тысяч человек - на временной основе. На обычную семью выделяется стандартная квартира: две комнаты, балкон, кухня, душ, туалет. В каждой квартире установлены водонагреватели», - рассказал начальник лагеря Абдурахман Хатыб.

Пункты временного размещения беженцев «Рукбана» уже развернуты по всей стране. На севере в провинции Алеппо, под Дамаском, в Хомсе. Начать принимать людей они готовы в любое время. Для этого есть все необходимое: продовольствие и вода, медикаменты и предметы первой необходимости. Общее количество мест, готовых к заселению, достигло уже 35 тысяч.