Минздрав хочет избавить пациентов от навязывания платных медуслуг

Министерство здравоохранения решило определиться с тем, какие платные услуги должны быть в поликлиниках и больницах, а от каких нужно отказаться. Ведомством будут разработаны новые правила оказания дополнительных услуг в государственных медицинских учреждениях.

В пресс-службе Минздрава заявили, что часто бывает так, что врачи навязывают гражданам платные услуги.

«Существующая нормативная правовая база не позволяет четко разграничить, какие услуги должны оказываться гражданам бесплатно, а какие могут быть оказаны за отдельную плату», - рассказал представитель ведомства «РГ».

Также он уточнил, что не урегулирован вопрос о размере стоимости медицинских услуг, оказываемых на платной основе. По словам представителя Минздрава, сейчас работники больниц и поликлиник «кровно заинтересованы в оказании пациентам именно платных услуг».

Доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Плеханова Михаил Хачатурян рассказал изданию, что несмотря на то, что 99% населения России имеют полисы ОМС, большинство пациентов не всегда четко представляет, какие услуги им полагаются по полису бесплатно, а на какие действие полиса ОМС не распространяется.

«А администрации учреждений, пользуясь неосведомленностью пациентов, решают вопросы дополнительного финансового обеспечения», - отметил он.

Как заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, доходы от платных услуг могут быть направлены на поощрение медицинских работников, поэтому те кровно заинтересованы в увеличении платного сегмента. По его словам, чаще всего это происходит «за счет усложнения возможности получения бесплатной услуги». На бесплатное обследование в поликлиниках и больницах, как правило, имеется большая очередь - такое объяснение является очень распространенным.

Журавлев напоминает, что любой пациент, если ему за деньги навязывают изначально бесплатную услугу или затягивают сроки направления к врачу или на операцию, может обратиться с жалобой в страховую компанию. Как заявил генеральный директор Института региональных проблем, страховые представители в таких случаях обязаны помочь, но не все граждане знают о своих правах.