Консьерж рассказала о скрытном поведении матери московской «девочки-маугли»

В Москве спасатели и полиция спасли из квартиры на Ленинградском шоссе пятилетнюю девочку, которая на протяжении долгого времени жила в условиях страшной антисанитарии, посреди гор разлагающегося мусора, а последние несколько дней и вовсе - в полном одиночестве. Крики ребенка услышали соседи, которые и позвонили в МВД.

Прибывшие на место спасатели передали девочку медикам. Сейчас ребенок находится в реанимации.

В СК сообщили, что у девочки отсутствуют социальные навыки и есть признаки анорексии, кроме того, на шее было обнаружено вросшее в кожу украшение.

В отношении матери ребенка, которая была задержана и сейчас дает показания, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Как рассказала консьерж подъезда, в котором жила женщина с девочкой, мать ребенка не отличалась общительностью и старалась не попадаться лишний раз на глаза.