В Москве горит лакокрасочный цех на площади в 1000 кв. м

На западе Москвы на Магистральной улице произошел пожар в цехе по производству красок и лака. Об этом сообщает управление МЧС по столичному региону.

Как «Звезде» сообщил источник в экстренных службах региона, произошло частичное обрушения здания. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров.

Информации о пострадавших пока нет. На месте работают пожарные расчеты и спасатели. Причины возгорания устанавливаются.