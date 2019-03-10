В Москве горит лакокрасочный цех на площади в 1000 кв. м
Произошло частичное обрушения здания. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров.
© Видео: 250nessa, Youtube © Фото: Karina Zharkova, Вконтакте
На западе Москвы на Магистральной улице произошел пожар в цехе по производству красок и лака. Об этом сообщает управление МЧС по столичному региону.
Как «Звезде» сообщил источник в экстренных службах региона, произошло частичное обрушения здания. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров.
Информации о пострадавших пока нет. На месте работают пожарные расчеты и спасатели. Причины возгорания устанавливаются.