СК возбудил дело о покушении против матери оставленной в московской квартире девочки

В Москве СК возбудил уголовное дело в отношении матери пятилетней девочки, которая оставила ребенка одного в квартире в условиях полной антисанитарии. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Дело было заведено по статье «Покушение на убийство». Мать девочки сейчас задержана и дает показания следователям.

В СК также уточнили, что ребенок находился в квартире один несколько дней, прежде чем соседи услышали ее крики и вызвали спасателей, которые вскрыли квартиру и вызволили ребенка из гор мусора.

В ведомстве также добавили, что у девочки, предварительно, отсутствуют социальные навыки и есть признаки анорексии.

«Также на шеи у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение», - констатировали в ведомстве.

Девочка сейчас находится в реанимации в одной из московских больниц.