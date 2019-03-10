Составлен топ-5 самых дешевых кроссоверов в России

Автоэксперты провели анализ российского рынка и назвали самые дешевые кроссоверы для коллекции «Весна-2019». Об этом сообщает издание CarsWeek.ru.

Первое место в пятерке самых дешевых кроссоверов занял внедорожник Lada 4x4, в базовом варианте его стоимость варьируется от 519 тысяч рублей.

На втором месте находится китайский кроссовер Chery Tiggo 2, его стоимость начинается от 673 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Chevrolet Niva - от 680 тысяч рублей.

На четвертой строчке списка - кроссовер Lifan X50 (690 тысяч рублей). Пятое место занял Renault Duster, стоимость которого начинается от 709 тысяч рублей.