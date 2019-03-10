Названо имя нового премьер-министра Палестины
Глава Палестины Мухаммад Аббас поручил Мухаммеду Штайе сформировать новое правительство страны.
© Фото: Thaer Ganaim ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Глава Палестины Махмуд Аббас назначил на пост нового премьер-министра члена центрального комитета движения ФАТХ Мухаммеда Штайе.
«Президент Палестины Махмуд Аббас назначает Мухаммеда Штайе, члена Центрального комитета ФАТХ, следующим премьер-министром», - приводит РИА Новости слова главы пресс-центра ФАТХ Мунира аль-Джагуба.
Аббас поручил Мухаммеду Штайе сформировать новое палестинское правительство.
29 января правительство Палестины подало в отставку.