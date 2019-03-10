Актера МХАТ уволили за «стопку коньяка»

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков отстранил от спектаклей актера Антона Хомятова, от которого пахло алкоголем. После этого актер оказался в реанимации, передает «Говорит Москва».

Как заявил Хомятов, он выпил не более ста граммов коньяка, потому что после нескольких выходов на сцену у него заболело горло. Потом актер поговорил с Бояковым в лифте, и в ходе этого разговора руководитель театра принял решение его уволить.

После спектакля Хомятову позвонил заведующий труппой и сказал, что теперь его роль будет исполнять актер из Малого театра. Когда Хомятов услышал новость об отстранении, у него подскочило давление. Его госпитализировали в реанимацию.

Восьмого марта Хомятов, последний раз сыграв роль Николая Кирсанова в «Отцах и детях», написал заявление об уходе из театра. Он отметил, что не хотел вести полемику с руководителем МХАТ.

Актер заявил, что выпивать перед спектаклем - это нормально. По словам Хомятова, так делали Леонов, Даль, Высоцкий и Папанов.

Бояков заявил, что присутствия в театре нетрезвых актеров больше не допустит. Хомятов в свою очередь сказал, что непьющих актеров в театре нет.