Установлены личности погибших при крушении Boeing в Эфиопии россиян

В посольстве России в Эфиопии назвали личности погибших при крушении Boeing 737 россиян. Среди погибших Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов. В диппредставительстве выразили готовность оказать помощь их родным.

«Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших! Посольство устанавливает контакт с родственниками россиян и готово оказать им все возможное содействие в сложившейся ситуации», - говорится в сообщении посольства.

Ранее было опубликовано видео с места крушения пассажирского Boeing 737 в Эфиопии. На кадрах видно, что в результате падения лайнера на земле образовалась воронка, самолет полностью разрушился.

10 марта самолет Boeing 737, на борту которого находились 157 человек, разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Самолет направлялся в столицу Кении Найроби, но упал через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все находившиеся на борту люди погибли.