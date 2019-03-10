Кадры спасения запертой в горе мусора в московской квартире девочки

В Москве спасатели и полиция спасли маленького ребенка - девочку, запертую своей матерью в квартире в доме на Ленинградском шоссе.

Как сообщили в МВД, о том, что ребенок находится дома один, стражи порядка узнали от соседей, которые услышали крики. Прибыв на место, сотрудники полиции вскрыли дверь, обнаружив там девочку.

Как видно на кадрах съемки, ребенок жил в горе мусора - квартира выглядит так, словно в ней не убирались несколько лет. Из-за антисанитарии у девочки даже частично врос в тело нагрудный крестик.

Сколько точно времени ребенок провел в квартире один и сколько в принципе жил в таких условиях, не ясно.

Мать девочки в настоящее время задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, сообщили в СК.