Плачущий ребенок был обнаружен запертым в квартире на Ленинградском шоссе

Полиция в Москве проводит проверку после обнаружения девочки, которую заперли в квартире на Ленинградском шоссе. Сообщение о плаче и крике ребенка в одной из квартир поступило 10 марта на службу «02».

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что ребенок находится в квартире один.

«Дверь была вскрыта при помощи сотрудников МЧС. Ребенок передан в медучреждение», - цитирует сообщение ГУ МВД России по столице АГН «Москва».

Мать девочки была найдена в кратчайшие сроки и доставлена в отделение.