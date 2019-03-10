В посольстве РФ подтвердили информацию о погибших россиянах при крушении Boeing

В посольстве России в Эфиопии подтвердили «Звезде» информацию о троих погибших россиянах при крушении Boeing 737. Об этом сообщил Рашид Умяров, заведующий консульским отделом посольства России в Эфиопии.

«По информации, озвученной сегодня в ходе пресс-конференции, которую устроил представитель Эфиопских авиалиний в Аддис-Абебском аэропорту Боли, в числе погибших в результате крушения самолета находилось трое россиян. Информация по именам будет представлена на сайте посольства России в Эфиопии позже», - сказал представитель посольства.

Ранее в Сети появилось видео с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии. На борту лайнера находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не выжил.

Воздушное судно летело в столицу Кении Найроби. Самолет упал через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования эфиопской коллеге в связи с трагедией.