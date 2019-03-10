«Прощупывал систему безопасности» - Кадыров об инциденте с миной в Шереметьево

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с миной со взрывателем, которую вчера обнаружили в багаже работника посольства США при попытке вылететь из Шереметьево. В своем аккаунте во «ВКонтакте» Кадыров заявил, что мина в багаже - это все равно мина, какой бы она не была, даже «не представляющей угрозы» для пассажиров.

«Дипломат никогда не совершит подобную провокацию без высочайшего поручения. Это общеизвестная истина! Господин, скорее всего, пытался прощупать систему безопасности Шереметьево. Для чего? Уверен, что этот вопрос не останется без ответа!» - написал Рамзан Кадыров в соцсети.

Напомним, дипломату США в итоге переоформили билет, и он смог вылететь в Нью-Йорк следующим рейсом.

Пресс-секретарь посольства США Андреа Калан заявила, что пустой боеприпас, в котором не было взрывчатого вещества, не представлял опасности для пассажиров. В свою очередь, МИД РФ назвал случившееся провокацией. А в Совфеде пояснили, что дипработнику нужно было предварительно заявить о подобном предмете в своем багаже и оформить официальное разрешение на его вывоз.