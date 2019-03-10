В Сети появилось видео с места крушения Boeing с 157 пассажирами в Африке

В сети появилось видео с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии. Видео публикует портал Сmmedia.es.

На борту лайнера находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не выжил.

Воздушное судно направлялось в столицу Кении Найроби. По данным сервиса Flightradar24, самолет исчез с радаров спустя несколько минут после вылета из Аддис-Абебы. Перед падением самолет поднялся чуть выше 2,6 километров и набрал скорость около 700 километров в час.

Представитель авиакомпании Ethiopian Airlines сообщил, что на борту самолета могли находиться трое россиян. Также в списке погибших - 32 кенийских гражданина, 18 канадских, 9 эфиопских, 8 китайцев, 8 итальянцев, 8 американцев, 7 французов, 7 британцев, 6 египетских граждан, 5 голландских, 4 индийских, 3 русских, 2 марокканских, 2 израильтянина, 1 бельгиец, 1 угандийский гражданин, 1 йеменский, 1 суданский, 1 тоголезец, 1 мозамбикский, 1 норвежский.

В авиакомпании выразили соболезнования родным погибших. В компании Boeing сообщили, что готовы оказать техническую помощь при расследовании катастрофы.