Исполнитель роли Круза Кастильо назвал ушедшего из жизни Аллена сильным человеком

Актер, исполнитель роли Круза Кастильо в известном сериале «Санта-Барбара», Эй Мартинес, в соцсети Facebook прокомментировал сообщение о смерти своего коллеги Джеда Аллана, который в этой же телевизионной саге исполнил роль СиСи Кэпвелла.

По словам Мартинеса, особый дар Аллана заключался в удивительном сочетании вдохновения и профессионализма.

«Он был щедрым, добрым, веселым и сильным человеком. Благодарен судьбе за то, что мне посчастливилось работать с ним и быть его другом», - написал в соцсети известный актер.

Ранее сообщалось, что американский актер Джед Аллан умер в Калифорнии в возрасте 84 лет. Он был одним из самых узнаваемых актеров популярных «мыльных опер». Также Аллан играл в сериалах «Дни нашей жизни», «Беверли-Хиллз, 90210» и многих других.