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Актера Владимира Этуша кремируют

Валентина Пескова
15:47 10.03.2019
Церемония пройдет в закрытом режиме. На следующий день состоится захоронение на Новодевичьем кладбище.

Легендарного актера Владимира Этуша, скончавшегося 9 марта в возрасте 96 лет, кремируют. Закрытая церемония состоится 12 марта на Троекуровском кладбище. Захоронение пройдет на Новодевичьем кладбище 13 марта. Об этом сообщил ТАСС директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

Проститься с Владимиром Этушем можно будет 12 марта с 10.00 до 12.30 в театре им. Вахтангова. Туда смогут прийти все его зрители и поклонники. На кладбище будут допущены только артисты, коллеги и родственники.

Народный артист СССР Владимир Этуш умер 9 марта на 97-м году жизни. Актера не стало в больнице, куда он попал с осложнениями после перенесенного инфаркта. Соболезнования родным и близким Этуша выразил Владимир Путин. На счету Этуша - роли более чем в 150 фильмах.

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