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В честь премьеры «Капитана Марвел» российские летчики нарисовали в небе звезду

Александра Арсентьева
15:38 10.03.2019
Фигура была исполнена восьмого марта в сотрудничестве с мастером высшего пилотажа Светланой Капаниной.
© Видео: Пилотажная группа "Русь", ВКонтакте

Авиационная группа «Русь» в связи с российской премьерой киноленты «Капитан Марвел» при помощи дымового следа от самолета в небе «нарисовала» звезду - символ супергероя. Видео было опубликовано на официальной странице авиагруппы в «Вконтакте».

Отмечается, что фигуру исполнили восьмого марта в сотрудничестве с мастером высшего пилотажа Светланой Капаниной.

«К выходу фильма “Капитан Марвел” группа “Русь” совместно со Светланой Капаниной доказала, что крутые летчики бывают не только в фильмах про супергероев», - сказано в сообщении.

В России премьера боевика «Капитан Марвел» состоялась седьмого марта.

Авиационная группа высшего пилотажа «Русь» была создана в 1987 году на базе Вяземского учебного авиационного центра ДОСААФ. Летчики выступают на разных воздушных шоу на самолетах Л-39.

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