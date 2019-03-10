На борту упавшего в Африке Boeing были трое россиян

На борту потерпевшего крушение в Эфиопии Boeing 737 могли находиться трое россиян. Всего погибли 157 человек. Об этом сообщили на проходящей в Аддис-Абебе пресс-конференции представители Ethiopian Airlines Group.

Также они назвали в списке погибших граждан других стран, четверо из которых имели при себе паспорта ООН.

«32 кенийских гражданина, 18 канадских, 9 эфиопских, 8 китайцев, 8 итальянцев, 8 американцев, 7 французов, 7 британцев, 6 египетских граждан, 5 голландских, 4 индийских, 3 русских, 2 марокканских, 2 израильтянина, 1 бельгиец, 1 угандийский гражданин, 1 йеменский, 1 суданский, 1 тоголезец, 1 мозамбикский, 1 норвежский», - сообщил представитель авиакомпании.

В посольстве РФ в Эфиопии пока никак не комментируют информацию.

Днем в воскресенье в Эфиопии упал самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Воздушное судно летело в столицу Кении Найроби. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не выжил.

По данным сервиса Flightradar24, Boeing 737 MAX 8 пропал с радаров спустя шесть минут после вылета из Аддис-Абебы. Перед падением самолет поднялся чуть выше 2,6 километра и набрал скорость около 700 километров в час.