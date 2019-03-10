В Подмосковье жестоко убит представитель компании «Агрофирма Восток»

Четверо неизвестных в масках проникли в частный дом в поселке Фряново Щелковского района, принадлежащий представителю ООО «Агрофирма Восток». Преступники намеревались совершить ограбление: они связали 66-летнего хозяина и его супругу, после чего стали избивать их, требуя отдать деньги. Услышав голоса соседей, преступники скрылись.

Инцидент произошел 7 марта около 21.00. От полученных травм хозяин дома скончался на месте, его супруга находится в больнице.

«ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело по факту убийства мужчины, совершенного группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений», - говорится на сайте ведомства.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли предметы, которые имеют значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Преступников ищут, их личности пока не установлены.