Путин выразил соболезнования президенту Эфиопии в связи крушением Boeing

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования эфиопской коллеге Сахле-Ворк Зеуде и премьер-министру Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абию Ахмеду Али в связи с авиакатастрофой Boeing 737. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

«Уважаемая госпожа Президент, уважаемый господин Премьер-министр, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося при вылете из аэропорта Аддис-Абебы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество не покинет их в этот тяжелый час», - говорится в сообщении.

Ранее компания Boeing сообщила о готовности оказать техническую помощь авиакомпании Ethiopian Airlines в расследовании катастрофы.

Boeing 737 MAX 8 выполнял рейс из эфиопской Аддис-Абебы в кенийский Найроби. Самолет покинул аэропорт Аддис-Абебы в 08.35 по местному времени и в 10.25 должен был приземлиться в Найроби, но спустя три минуты после взлета потерпел крушение. На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Никто из них не выжил.