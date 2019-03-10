СМИ: в причастности к нападению на посольство КНДР в Мадриде заподозрили спецслужбы США

Американские спецслужбы могут быть причастны к нападению на посольство Северной Кореи в Мадриде 22 февраля, в ходе которого из здания дипломатического представительства было похищено несколько компьютерных устройств. Как сообщило издание El Confidencial, это одна из версий, которую рассматривают испанская полиция и Национальный разведывательный центр, который проводит параллельное расследование.

Ранее издание передавало, что группа неизвестных людей совершила налет на посольство Северной Кореи в Мадриде и украла компьютеры. К нападению могут быть причастны около 10 мужчин, у которых было при себе охолощенное оружие. Преступники удерживали персонал в дипломатическом представительстве и находились там на протяжении нескольких часов. О случившемся полиция узнала благодаря тому, что одной из заложниц удалось сбежать из здания.

El Confidencial сообщает, что пока стражи порядка не исключают никаких версий случившегося. Тем не менее, как заявили источники газеты, набирает силу версия, по которой американские спецслужбы спланировали акцию. Как заявили сотрудники посольства КНДР, которые находились в диппредставительстве во время инцидента, участники налета общались на корейском языке и могли быть гражданами Республики Корея - стратегического союзника Соединенных Штатов.

Издание отмечает, что нападение произошло перед саммитом США - КНДР в Ханое, который состоялся 27-28 февраля. Газета заявляет, что налет возможно связан с бывшим северокорейским послом в Мадриде, объявленного в 2017 году персоной нон грата, или оборонной программой Пхеньяна.

По предположению El Confidencial, еще одной гипотезой произошедшего, которую изучает полиция, является вероятность того, что за атакой стоят службы безопасности Северной Кореи.

В МВД Испании заявляли, что в связи с произошедшим посольство КНДР не подавало жалоб в правоохранительные органы. В свою очередь, в национальной полиции сообщили, что ведется расследование случившегося.