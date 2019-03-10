В Boeing пообещали помочь Ethiopian Airlines в расследовании авиакатастрофы в Африке

Компания Boeing выражает соболезнования родным и близким погибших при авиакатастрофе в Африке. Об этом говорится на официальном сайте Boeing.

«Компания выражает глубокие соболезнования семьям и близким пассажиров и членов экипажа и готова поддержать Ethiopian Airlines. Команда Boeing готова предоставить техническую помощь по запросу и под руководством Национального совета по безопасности на транспорте США», - говорится в сообщении.

Ранее были опубликованы первые кадры с места крушения Boeing 737 в Эфиопии. Фото опубликовала авиакомпания Ethiopian Airlines, которой принадлежал самолет.

Boeing 737 MAX 8 летел из эфиопской Аддис-Абебы в кенийский Найроби. На борту лайнера находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Никто из них не выжил.

Самолет покинул аэропорт Аддис-Абебы в 08.35 по местному времени и в 10.25 должен был приземлиться в Найроби, но через три минуты после взлета самолет исчез с радаров. В связи с крушением пассажирского лайнера некоторые рейсы из международного аэропорта Аддис-Абеба-Боле были задержаны или отменены.