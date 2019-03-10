Сергей Лазарев отреагировал на критику его песни для «Евровидения»

Участник конкурса «Евровидение-2019» от России, певец Сергей Лазарев, прокомментировал критические отзывы некоторых поклонников после премьеры его клипа на песню Scream. Именно с этой композицией Лазарев будет бороться за победу в Тель-Авиве.

На своей странице в Instagram Лазарев написал, что количество просмотров его клипа на YouTube за одну ночь превысило один миллион.

«Очень многие пишут одно словосочетание: "мурашки по коже". Это большая победа, значит мы достучались до сердец», - заметил Сергей.

Однако певец не мог не заметить и негативной реакции некоторых поклонников, которые высказали мнение, что песня Scream не cовсем в формате конкурса.

«Разве это плохо - создавать песню, которая будет выделяться, будет оригинальной и уникальной? Я сразу сказал, что согласился ехать во второй раз, так как была возможность показать себя совершенно с другой музыкальной стороны, нежели в 2016 году. Что мы успешно и сделали. Ну и не забывайте, что главное это то, что будет происходить в мае на сцене», - написал певец.

Мнение букмекеров «Евровидения-2019» о шансах на победу Сергея Лазарева изменилось после премьеры его песни. Если раньше российский исполнитель лидировал, то сейчас он опустился на второе место в списке потенциальных победителей. А фаворитом стал представитель Нидерландов Дункан Лоренс.