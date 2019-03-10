Опубликованы первые кадры с места крушения Boeing 737 в Африке

Авиакомпания Ethiopian Airlines, которой принадлежал потерпевший крушение в Эфиопии самолет, опубликовала на своей странице в Facebook первые кадры с места авиакатастрофы.

«Генеральный директор группы Ethiopian Airlines глубоко сожалеет о том, что 10 марта в ходе запланированного полета из Аддис-Абебы в Найроби произошла авиакатастрофа. Генеральный директор группы, который сейчас находится на месте аварии, с сожалением подтверждает, что выживших нет. Он выражает свое глубокое сочувствие и соболезнования семьям и близким пассажиров и членов экипажа, которые погибли в этой трагической аварии», - говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в связи с крушением пассажирского лайнера некоторые рейсы из международного аэропорта Аддис-Абеба-Боле были задержаны или отменены.

Boeing 737 MAX 8 выполнял рейс из эфиопской Аддис-Абебы в кенийский Найроби. На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Самолет покинул аэропорт Аддис-Абебы в 08.35 по местному времени и в 10.25 должен был приземлиться в Найроби, но спустя три минуты после взлета исчез с радаров.

По данным СМИ, Boeing 737 был новым и в парк перевозчика поступил четыре месяца назад.