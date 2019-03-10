Из-за крушения самолета в аэропорту Аддис-Абебы задержаны или отменены рейсы

В связи с крушением пассажирского лайнера в Эфиопии некоторые рейсы из международного аэропорта Аддис-Абеба-Боле были задержаны или отменены. Об этом сообщает CGTN Africa.

Boeing 737 MAX 8 выполнял из эфиопской Аддис-Абебы в кенийский Найроби. На борту лайнера находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. По предварительной информации, на борту самолета находились граждане 33 государств.

Воздушное судно покинуло аэропорт Аддис-Абебы в 08.35 по местному времени и в 10.25 должно было приземлиться в Найроби, но спустя три минуты после взлета он исчез с радаров.

По данным СМИ, Boeing 737 был новым и в парк перевозчика поступил четыре месяца назад.