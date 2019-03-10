На Кубани в массовом ДТП со скорой помощью погибла пациентка

В Армавире произошло ДТП с участием машины скорой помощи, маршрутного такси и иномарки. Оно закончилось смертельным исходом.

Как сообщили «Звезде» в Главном управлении МВД РФ по региону, машина скорой помощи со включенными спецсигналами и проблесковым маячком проехала на запрещающий сигнал светофора на пересечении улиц Карла Маркса и Тургенева. Там она столкнулась с легковым автомобилем Skoda.

От сильного удара пострадали три медика в машине скорой помощи и водитель Skoda. Внутри скорой также находилась пожилая пациентка. В ходе аварии она умерла.

В данный момент правоохранители устанавливают подробности и обстоятельства дела. В отношении смерти женщины будет проведена экспертиза. Специалисты выяснят, стала ли гибель пациентки последствием ДТП или она умерла от других причин.