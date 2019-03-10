В Стокгольме взорвался автобус: кадры с места

В воскресенье, 10 марта, в Стокгольме взорвался пассажирский автобус. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как горит машина и столб густого, черного дыма поднимается в воздух.

В момент взрыва пассажиров в автобусе не было, сообщает пресс-служба полиции Стокгольма.

Данных о пострадавших на данный момент нет. По предварительной информации, транспортное средство загорелось в результате ДТП.