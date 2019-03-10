«Бесстрашные русские»: британское издание восхитилось кадрами переправы через Енисей

Британское издание опубликовало материал, посвященный ледовым переправам по Енисею. Авторы оказались под впечатлением от кадров, на которых автолюбители пересекают огромную реку по льду.

«Бесстрашные водители регулярно совершают очевидно опасный зимний переход посреди захватывающих дух пейзажей», - говорится в материале Daily Mail.

Автор материала нашел угрозу в трещинах, которыми была покрыта поверхность замерзшего Енисея. Лед под тяжелыми автомобилями выглядит действительно опасно, однако стоит помнить, что в крепкие зимы река промерзает на несколько метров.

Пересечение реки Енисей закреплено законодательно и регулируется региональными властями в Красноярске. Всего в области открыто восемнадцать ледовых переправ.