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При крушении пассажирского самолета в Эфиопии никто не выжил

Андрей Аркадьев
13:38 10.03.2019
На борту лайнера находились 157 человек.
© Фото: Gioia Forster dpa, Globallookpress

Все 157 человек, находившиеся на борту лайнера Ethiopian Airlines, погибли. Об этом сообщает Ethiopian Broadcasting Corporation. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились граждане 33 стран.

Напомним, пассажирский Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение 10 марта в Эфиопии. На борту лайнера находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. В посольстве Кении заявили, что информации о россиянах на борту разбившегося лайнера не было. МИД РФ уточняет эту информацию.

По данным сервиса Flightradar24, воздушное судно пропало с радаров спустя несколько минут после вылета из аэропорта эфиопской столицы Аддис-Абебы. Самолет должен был приземлиться в 10.25 в столице Кении Найроби. Последняя метка на радарах находится на высоте 2 621 метр и скорости 709 километров в час.

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