Выброс пепла из вулкана Шивелуч: впечатляющие кадры

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения и Камчатского филиала геофизической службы РАН, утром 10 марта на вулкане Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 4500 метров.

Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерной. Населенные пункты на его пути отсутствуют, сообщает портал «Последние Петропавловско-Камчатские новости сегодня».

«Угрозы населенным пунктам нет, все уходит в сторону моря, поэтому не страшно», - рассказали «Звезде» в управлении МЧС по Камчатскому краю.

В районе вулкана международные трассы движения воздушных судов не проходят. Туристические группы в районе вулкана не регистрировались.

Ранее сообщалось, что третьего февраля в результате извержения Шивелуча произошел сильный выброс пепла.