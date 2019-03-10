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Аэропорт Мурманска закрыли из-за метели

Андрей Аркадьев
13:24 10.03.2019
Все рейсы задержаны.
Аэропорт Мурманска закрыли из-за метели
© Фото: Andrey Nekrasov, imageBROKER.com, Globallookpress

Аэропорт Мурманска закрыт с 11:55 до 15:00 по московскому времени для приема всех типов воздушных судов из-за метели, а все рейсы задержаны.

Информация о задержках рейсов и начале движения и прибытии судов опубликована на сайте воздушной гавани.

Согласно данным онлайн-табло мурманского аэропорта, вылет рейса Мурманск - Санкт-Петербург, назначенного на 11:30 по московскому времени, откладывается.

Аналогично обстоит ситуация с двумя рейсами на Москву, которые должны были вылететь в 13:10 и 14:10. В обратном направлении задержаны самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска.

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