Школа частично обрушилась в Чувашии

Частичное обрушение двухэтажной школы произошло в Урмарском районе Чувашии. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

В ведомстве уточнили, что информация о ЧП поступила в экстренные службы в 8.40 по московскому времени. Происшествие случилось в селе Большие Чаки по улице Школьная, 20. Обрушилась часть кирпичного здания, которое было построено в 1974 году. В момент инцидента занятия в школе не проводились, в здании учреждения находился охранник. В результате обрушения никто не пострадал.

По предварительным данным, в Большечакинской школе обучались около 50 человек - 32 ученика и 22 дошкольника. Из-за обрушения их занятия перенесут в образовательные учреждения соседних населенных пунктов.

На месте инцидента работают спасатели и экстренные службы Урмарского района. Пока не сообщается о причинах случившегося.